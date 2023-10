Zusammengestellt von Oliver Strunk und Lukian Ahrens aus dem WDR -Newsroom

Thema des Tages

Massiver Angriff auf Israel • Seit Samstagmorgen hat die palästinensische Hamas aus dem Gazastreifen rund 2.200 Raketen auf Israel abgefeuert. Zeitgleich griffen Hamas-Kämpfer israelische Ortschaften an und entführten etliche Zivilisten. Auf israelischer Seite soll es mindestens 200 Tote und 1.500 Verletzte geben.

Israel reagierte mit Luftangriffen auf den Gazastreifen. Die Luftangriffe werden weiterhin geflogen. Die israelische Armee sagt, dass sie die Kommandozentralen der Hamas treffen will. Laut den Behörden in Gaza sollen mindestens 230 Menschen getötet und fast 1.700 verletzt worden sein. Der israelische Regierungschef Netanjahu hat alle Palästinenser zum Verlassen von Gaza-Stadt aufgefordert. Sie sollten sich nicht in der Nähe von Hamas-Einrichtungen aufhalten, sagte er gestern Abend in einer Fernsehansprache. Die israelische Armee werde die Verstecke der Hamas in Gaza in " Trümmer " legen. Auch aus dem Libanon sei Israel nach Angaben eines Militärsprechers heute Morgen beschossen worden. Die israelische Artillerie sei dabei, " das Gebiet im Libanon anzugreifen, aus dem ein Schuss abgefeuert wurde ", erklärte die israelische Armee am Sonntagmorgen.

Bundesweit wurde der Schutz für jüdische Einrichtungen erhöht. Man stehe wegen der Sicherheitslage in intensivem Austausch mit den Sicherheitsbehörden, erklärte der Zentralrat der Juden in Deutschland. Das Auswärtige Amt erließ unterdessen eine Reisewarnung. Von Reisen nach Israel werde dringend abgeraten, hieß es in einer Mitteilung der deutschen Botschaft in Tel Aviv von Samstagabend. Die Lufthansa hat bis einschließlich Montag alle Flüge nach Tel Aviv eingestellt.

Für heute hat die Deutsch-Israelische Gesellschaft in mehreren Städten zu Demonstrationen aufgerufen. Unter anderem am NRW-Landtag in Düsseldorf und in Köln am Roncalliplatz soll es Solidaritätsdemos für Israel geben.