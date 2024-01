Prozess wegen Betrugs mit Corona-Hilfen • Wegen gewerbsmäßigen Betrugs müssen sich von heute an vier Männer vor dem Landgericht Düsseldorf verantworten. Die Angeklagten aus Essen, Dortmund und Köln sollen mit erfundenen Firmen Corona-Soforthilfen und Kredite in Höhe von knapp zehn Millionen Euro ergaunert haben. Für erfundene Firmen wurden laut Anklage zwischen März 2020 und November 2022 in 27 Fällen Corona-Hilfen beantragt und bewilligt. Nach monatelanger Observation waren die Männer vor einem guten Jahr festgenommen worden.

Wieder Tausende bei Demos gegen Rechtsextremismus • Gestern haben in NRW wieder tausende Menschen gegen die AfD protestiert. In Oberhausen gingen nach Polizeiangaben 5.000 Menschen auf die Straße, auch Ministerpräsident Wüst war dabei. In Witten demonstrierten 3.500 Menschen nach Angaben der Polizei gegen einen weiteren sogenannten Bürgerdialog der AfD mit etwa 120 Personen. Für heute (18 Uhr) ist in Hagen eine Demonstration geplant. In Düsseldorf gibt es um 11 Uhr eine Pressekonferenz zu einer für Samstag geplanten Großdemonstration.