Brand in Kinderklinik in Sankt Augustin • In der Kinderklinik in Sankt Augustin hat ein Brand in der Nacht Großalarm ausgelöst. Nach einem Feuer in der Trafo-Station gegen 1 Uhr fiel der Strom in der gesamten Klinik aus. Das Notstromaggregat sprang nicht. Erst nach etwas mehr als zwei Stunden war die Stromversorgung wieder gesichert. Für die 75 Patienten im Alter bis 14 Jahre hat zu keiner Zeit Lebensgefahr bestanden. Der Rettungsdienst hatte sich auf den Stationen in der Zwischenzeit auf eine Evakuierung der Klinik vorbereitet.

50 Jahre Deutsche Krebshilfe • Die Deutsche Krebshilfe mahnt zu ihrem 50-jährigen Bestehen weitere Anstrengungen in der Krebsforschung an. Noch immer könne jeder zweite Betroffene nicht geheilt werden und nach wie vor gebe es Krebsarten, denen die Medizin machtlos gegenüberstehe, sagte Vorstandsvorsitzende Gerd Nettekoven. Die Förderung der Krebsforschung werde daher eine wichtige Aufgabe der Deutschen Krebshilfe bleiben.

Mondsimulation "Luna" in Köln

Mond-Training für Astronauten • Die Europäische Raumfahrtagentur ESA eröffnet heute Nachmittag ein neues Astronauten-Trainingszentrum im Kölner Stadtteil Porz. Hier soll modernste Weltraumtechnologie unter möglichst realistischen Bedingungen erforscht werden: Mond-Krater wurden nachgebaut und Mond-Staub simuliert. Astronauten sollen bei reduzierter Schwerkraft für kommende Mondmissionen wie das Artemis-Programm der NASA trainieren können. An der Eröffnung nimmt auch NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) teil.

Kriselnder VW-Konzern startet Tarifverhandlungen • In Hannover beginnt heute Vormittag die erste Runde der Tarifverhandlungen von IG Metall und Volkswagen. Die deutsche Autoindustrie und speziell VW stecken in der Krise. Sinkende Absätze besonders bei E -Autos und hohe Investitionskosten belasten die Branche. Bei VW steht deshalb auch ein Job-Abbau bis hin zu Werksschließungen zur Debatte. Die IG Metall lehnt dies entschieden ab. Die Tarifverhandlungen waren eigentlich für Ende Oktober angesetzt, wurden angesichts der Krise aber vorgezogen.

Trump will Deutschland Arbeitsplätze wegnehmen • Ex-Präsident Donald Trump hat für den Fall seiner Rückkehr ins Weiße Haus angekündigt, mit umfangreichen Zöllen die Autoherstellung in den USA ankurbeln zu wollen. "Wir werden anderen Ländern die Arbeitsplätze wegnehmen", sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Savannah im US-Bundesstaat Georgia. "Ich will, dass deutsche Autokonzerne zu amerikanischen Autokonzernen werden."

Biden kommt nach Deutschland • US-Präsident Joe Biden wird am 10. Oktober zu einem viertägigen Besuch nach Deutschland reisen. Wie das Weiße Haus am Dienstag in Washington mitteilte, sollen bei den Gesprächen in Deutschland die Themen Ukraine und Nato im Mittelpunkt stehen.

Mann erfindet Messerstecherei • Weil er von der Polizei ganz dringend eine Auskunft haben wollte, hat ein Mann in Gelsenkirchen offenbar eine Messerstecherei erfunden und den Notruf gewählt. Als ein Streifenwagen mit Blaulicht am vermeintlichen Tatort ankam, trafen die Beamten dort nur auf den 45-Jährigen. Er habe zugegeben, dass er sich den Notfall nur ausgedacht hatte. Konkret habe der Mann wissen wollen, wem ein geparktes Auto gehöre. Dafür gab es eine Strafanzeige wegen missbräuchlicher Nutzung des Notrufs.