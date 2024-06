WEITERE NACHRICHTEN

Loch bremst Verkehr auf der A3 bei Kaiserberg aus • Wegen eines tiefen Lochs unter der A3 in Duisburg bleibt die Autobahn in Richtung Arnheim bis Dienstag früh gesperrt - einenTag länger als vorgesehen. Es muss an einer neuen Fahrbahndecke gearbeitet werden. Am Freitag war unter der Decke ein Hohlraum entdeckt worden. Der ist mittlerweile verfüllt, jetzt kommt die Fahrbahndecke drauf und dann die Markierung.

Bundeskanzler Scholz im ARD-Sommerinterview

Scholz und Merz sichern Ukraine Unterstützung zu • Bundeskanzler Scholz und CDU-Chef Merz haben sich am Abend ein Fernduell geliefert. Beide waren zu Gast bei Sommerinterviews - Scholz in der ARD, Merz beim ZDF. Zwei Gemeinsamkeiten gab es: Beide sicherten zum einen der Ukraine weitere Unterstützung zu. Scholz sagte aber auch, die Unterstützung der Ukraine habe die Ampelparteien vermutlich viele Stimmen gekostet. Das zweite Thema, bei dem Einigkeit besteht: Beide wollen ihren Landesverbänden keine Vorgaben machen, was eine mögliche Zusammenarbeit mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht betrifft.

Zahl der islamfeindlichen Straftaten in NRW gestiegen • Laut NRW-Innenministerium sind so viele islamfeindliche Straftaten erfasst worden wie noch nie, seit sie gesondert ausgewiesen werden. Diese aktuellen Zahlen hat Cosmo im Vorfeld der neuen CLAIM-Jahresbilanz recherchiert. Im Vergleich zu 2022 hat sich die Zahl mehr als verdoppelt - von rund 130 auf fast 270.

Bundesweit fällt der Anstieg ähnlich aus. In Berlin stellt CLAIM, eine Allianz gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit, die Jahresbilanz antimuslimischer Übergriffe und Diskriminierungen vor. Die Datengrundlage ist dabei eine etwas andere als bei der polizeilichen Kriminalstatistik. So werden zum Beispiel nicht nur Straftaten gezählt, sondern auch nicht strafbare Vorfälle. Finanziert und in Auftrag gegeben wurde die Untersuchung vom Bundesfamilienministerium.

Abgeordnete stellen Organspende-Initiative vor • In Deutschland warteten Ende 2023 fast 8.400 Kranke auf ein Spenderorgan, jedoch wurden nur knapp 2.900 Organe gespendet. Im Ringen um mehr Organspenden will eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten heute eine Initiative für neue Spenderegeln vorstellen. Dabei geht es um einen Antrag für die "Einführung einer Widerspruchsregelung". Das heißt, dass zunächst alle als Spender gelten sollen - außer man widerspricht. Derzeit sind Organentnahmen nur mit ausdrücklicher Zustimmung erlaubt. Ein erster Anlauf für eine Widerspruchslösung war 2020 im Bundestag gescheitert.

Weitere Verhandlung gegen Höcke • Heute beginnt ein weiterer Gerichtsprozess gegen den Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzenden Höcke. Auch bei diesem Prozess geht es um die mutmaßliche Verwendung von Nazi-Parolen. Höcke soll die Parole "Alles für Deutschland" in einer Rede im thüringischen Gera im vergangenen Dezember erneut verwendet haben, obwohl zu diesem Zeitpunkt wegen derselben Parole bereits ein anderes Strafverfahren gegen ihn eröffnet worden war. Dieses Verfahren ist seit Mai beendet. Höcke wurde zu einer Geldstrafe von 13.000 Euro verurteilt.

Cum-Ex-Strafprozess soll eingestellt werden • Das Cum-Ex-Strafverfahren gegen einen Hauptbeschuldigten wird heute vermutlich eingestellt. Staatsanwaltschaft und Verteidigung fordern das. Hintergrund ist der schlechte Gesundheitszustand des 82-jährigen Christian Olearius, den früheren Chef und persönlich haftenden Gesellschafter der privaten Hamburger Warburg Bank. Die Anklage warf ihm vor, einen Steuerschaden von 280 Millionen Euro verursacht zu haben. Das Verfahren lief schon vorher schleppend.

Mehr als 1.300 Tote bei Hadsch • Bei der muslimischen Wallfahrt Hadsch in Saudi-Arabien sind in diesem Jahr bei extremer Hitze mehr als 1.300 Pilger ums Leben gekommen. Der teilte der saudische Gesundheitsminister Fahad bin Abdurrahman Al-Dschaladschel am Sonntag im staatlichen Fernsehen mit. Wir haben in der vergangenen Woche mit einem deutschen Pilger gesprochen, der die Situation vor Ort beschreibt: