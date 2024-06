Spargelsaison endet - Spargelbauern in NRW zufrieden

Spargelsaison endet am Johannistag (24. Juni)

Am 24. Juni ist Johannistag - an diesem Tag endet traditionell die Spargelsaison. Danach stechen die Spargelbauern in NRW keine Triebe mehr und nehmen die Folien weg. Der Spargel wächst dann mit Blättern bis zu zwei Meter in die Höhe. Mithilfe des Sonnenlichts legt er Energiereserven an. Diese Energie hilft der Spargelpflanze für das Wachstum im darauffolgenden Frühjahr, wenn sie wieder geerntet wird.

Spargel liebt sandigen Boden

Die Spargelpflanzen können bis zu zehn Jahre alt werden. Das weiße Gemüse gedeiht am besten in sandigen Böden. Diese gibt es in NRW vor allem im Flachland. Im Westen des Landes finden sich vom Niederrhein bis ins Vorgebirge zwischen Köln und Bonn zahlreiche Spargelhöfe.

