Neusser lüften Bunkergeheimnis • Ein Bunker in der Neusser Innenstadt ist seit Jahren nicht betreten worden und in Vergessenheit geraten. Im Inneren scheint es, dass der auch nach dem Zweiten Weltkrieg rege genutzt wurde. Eventuell könnten dort sogar Konzerte stattgefunden haben. Klar ist das aber nicht. Ein Verein versucht mit Hilfe der Neusser Bürger herauszufinden, was hier in den 50er-, 60er-, und 70er-Jahren passiert ist. Doch sie müssen sich beeilen, denn die Stadt will den Eingang in den nächsten Tagen zumauern.

Das Wetter in NRW

Sonne und Wolken im Wechsel • Heute Vormittag wechseln sich Sonnenschein und einige Quellwolken am Himmel ab und es ist trocken. Etwa ab Mittag ziehen vom Niederrhein her kompakte Wolken mit Schauern ins nördliche Westfalen. Von der Kölner Bucht bis nach Südwestfalen bleibt es dagegen meist freundlich und trocken. Die Luft erwärmt sich dabei auf Höchstwerte zwischen 21 und 24 Grad, in Lagen oberhalb von 500 Metern werden 17 bis 20 Grad erreicht. Der südwestliche Wind weht mäßig, in Schauernähe frischt dieser stark böig auf.