Streit über Kindergrundsicherung in der Ampel-Koalition - Darum geht es

In Deutschland waren nach Angaben der Bertelsmann-Stiftung im Jahr 2021 insgesamt 2,88 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren armutsgefährdet. Das ist mehr als jedes fünfte Kind. Die Bundesregierung will hier mit einer Kindergrundsicherung gegensteuern, darauf hat sie sich jedenfalls in ihrem Koalitionsvertrag verständigt. Doch aktuell ist sich die Ampel-Koalition in dieser Sache uneins.