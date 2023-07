Absage für radikale Aufspaltung der Bahn: Bundesverkehrsminister Wissing hat der geforderten Aufspaltung der Bahn eine Absage erteilt. " Wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt, das es bei einem integrierten Konzern bleibt ", sagte Wissing in den Tagesthemen. Aus Sicht der Monopolkommission sollte die Deutsche Bahn umgebaut werden. Sie spricht sich für eine Aufspaltung aus, also dafür, Schienennetz und Bahnbetrieb zu trennen, auch um mehr Wettbewerb zu fördern. Bislang ist all das vereint unter dem Dach des Deutsche-Bahn-Konzerns, der sowohl das Schienennetz verwaltet als auch eigene Verkehrsdienste darauf anbietet. Für die Zukunft der Bahn seien vor allem Investitionen und keine Änderungen in der Unternehmensstruktur entscheidend, argumentiert hingegen Wissing und will, dass sich innerhalb der Bahn eine unabhängige Gesellschaft um Instandhaltung und Ausbau des Schienenetzes kümmert.

EU-Kommission will Gentechnik in der Landwirtschaft erleichtern: Bauern in der Europäischen Union sollen nach dem Willen der EU-Kommission einfacher gentechnisch veränderte Pflanzen nutzen dürfen. Dahinter steckt auch die Hoffnung, Pflanzen durch Gentechnik an den Klimawandel anzupassen, damit sie besser mit Trockenheit und Schädlingen klarkommen. Vor diesem Hintergrund will die EU-Kommission die Vorgaben lockern - am Mittag stellt sie ihre Vorschläge vor. Diese stoßen allerdings auf Widerspruch in Teilen des EU-Parlaments und bei Umweltverbänden. Verbraucherschützer sehen die Gefahr, dass Menschen sich nicht mehr bewusst gegen Essen entscheiden könnten, das durch neue Gentechnikmethoden verändert wurde.