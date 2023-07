Kinderarmut: Kann die Kindergrundsicherung helfen?

Noch ist nicht ganz klar, wie die Kindergrundsicherung der Ampel-Koalition konkret aussehen soll. Fest steht aber: Sie soll bereits bestehende Angebote bündeln und digitalisieren und den Zugang zu Hilfen für Familien einfacher machen. Doch wie groß ist das Problem Kinderarmut in Deutschland? Und lässt sie sich mit der Kindergrundsicherung effektiv bekämpfen?

Wer ist armutsgefährdet?

In der Wissenschaft gibt es dafür mehrere Definitionen. Besonders gängig ist Folgende: Als armutsgefährdet gilt demnach ein Kind, wenn es in einem Haushalt lebt, in dem das Einkommen geringer ist als 60 Prozent des mittleren Einkommens aller Haushalte. In Deutschland gilt zum Beispiel eine Familie mit zwei kleinen Kindern, die unter 2.500 Euro zur Verfügung hat, als armutsgefährdet.

Gemeint ist damit die relative Armutsgefährdung. Dabei geht es ausschließlich um den Vergleich innerhalb einer Gesellschaft. Armutsgefährdung ist dabei der wissenschaftlich genutzte Begriff, er wird in der öffentlichen Debatte oft mit Armut gleichgesetzt. Für Kinder hat das Aufwachsen in relativer Armutsgefährdung aber auch in Deutschland weitreichende Folgen.