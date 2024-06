WEITERE NACHRICHTEN

20 Jahre NSU -Anschlag in Köln • Vor 20 Jahren detonierte eine Nagelbombe in der Keupstraße in Köln-Mülheim. Die rechtsextreme Terrorzelle NSU hatte den Anschlag verübt, bei dem 22 Menschen verletzt wurden. Die Polizei ermittelte jahrelang in der türkischen Community, bevor die wahren Täter enttarnt wurden. Für die Opfer ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Nachmittag in Köln beim Gedenkfest "Birlikte" eine Rede halten. Dabei ist auch NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ), der sich gestern bei den Betroffenen für Ermittlungsfehler und die falschen Verdächtigungen entschuldigt hatte.

Nach Geiselbefreiung: Israel weist Hamas-Berichte zurück • Bei einer gewaltsamen Befreiungsaktion im Zentrum des Gazastreifens haben die israelischen Streitkräfte gestern vier Geiseln aus monatelanger Gefangenschaft gerettet. Die von der islamistischen Hamas entführten Geiseln seien gestern bei zwei Einsätzen im Flüchtlingslager Nuseirat befreit worden, teilte das Militär mit. Gleichzeitig wies das Militär Behauptungen der Hamas zurück, wonach bei der Aktion andere israelische Geiseln getötet wurden. Die Hamas erklärte, insgesamt seien 210 Palästinenser bei dem Einsatz umgekommen.

Viele Verletzte nach Brand in Solingen • Bei einem Hausbrand in Solingen sind 22 Menschen verletzt worden. Unter ihnen war auch die Besatzung des ersten eingetroffenen Rettungswagen, wie die Feuerwehr heute mitteilte. Überwiegend erlitten die Verletzten Rauchvergiftungen. Mit einer Drehleiter wurden zehn Menschen, darunter auch zwei Familien, in Sicherheit gebracht. Das Gebäude ist vorerst unbewohnbar.

Vor zehn Jahren wütete Sturm Ela • Vor zehn Jahren fegte Ela über NRW hinweg und hinterließ Chaos und Zerstörung. Der damalige Pfingsttag begann sonnig und endete mit schweren Gewittern, Orkanböen und Hagel. Sechs Menschen starben, 30.000 Bäume wurden zerstört. Gezählt wurden 80.000 Blitze in nur einer Nacht und Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 144 Stundenkilometern. Die Folge: Verwüstungen im Rheinland und im Ruhrgebiet. Inzwischen ist der Wiederaufbau abgeschlossen.

Erneut AfD -Politiker angegriffen • In der Innenstadt von Karlsruhe sind zwei Stadträte der AfD angegriffen worden - nach Angaben der Partei mit einem Baseballschläger. Ein Polizeisprecher sagte, drei Menschen seien leicht verletzt worden, darunter die beiden Stadträte. Mehrere Verdächtige wurden vorübergehend festgenommen. In Deutschland hatte es zuletzt mehrfach Angriffe auf Politiker gegeben.

Zwei Bürgerentscheide zu Flüchtlingsunterkünften • Gleich zweimal sind Bürger in NRW heute beim Thema Flüchtlingsunterkunft gefragt. In Raesfeld hatte die Verwaltung ein Jugendhaus zur Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert. Eine Bürgerinitiative sammelte Unterschriften gegen die Entscheidung. Stimmen die Bürger mehrheitlich mit "Ja", müssen die Flüchtlinge woanders untergebracht werden. Im rheinischen Titz stimmen heute rund 7.000 Wahlberechtigte über den geplanten Bau einer Flüchtlingsunterkunft im Ortsteil Ameln ab.

Stadt in Hessen will Tauben töten lassen • Im hessischen Limburg sollen nach Willen des Stadtrats Tauben bald per Genickbruch getötet werden. Tierschützer wollen dies mit einem Bürgerbegehren verhindern, über das heute abgestimmt wird. In NRW gehen Städte bisher mit weniger rabiaten Methoden gegen Stadttauben vor. Einige Städte, darunter Köln, Wuppertal, Solingen, Remscheid und Hagen, wollen die Zahl der Tiere mit einem speziellen Verhütungsmittel eindämmen.

Es bleibt meist trocken • Nachdem sich der anfängliche Nebel am Morgen auflöst wird es landesweit sonnig und allenfalls locker bewölkt. Die gute Nachricht: Es bleibt verbreitet trocken. Am späten Vormittag und Mittag gesellen sich zum Sonnenschein ein paar mehr Quellwolken hinzu. Regen ist aber nicht in Sicht. Die Temperaturen liegen zwischen 16 Grad in der Eifel bis 21 Grad am Rhein.