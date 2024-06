10 Jahre nach Sturm "Ela": Wiederaufbau abgeschlossen

20.000 beschädigte Bäume alleine in Mülheim

Auch über Essen fegte der Sturm hinweg. Tausende Menschen, die das Essener Pfingst - Open Air besuchen, werden von der Sturmfront überrascht, das Gelände muss binnen weniger Minuten evakuiert werden. Auch hier Chaos im gesamten Stadtgebiet. Straßen stehen unter Wasser, Bäume liegen auf etlichen Autos.

Ganz ähnlich die Situation in Mülheim an der Ruhr. "Es war maximaler Stress und Hektik, wir hatten über vierzig Notrufe in der Warteschlange, so etwas habe ich noch nie erlebt" , erinnert sich Michael Lülf, stellvertretender Chef der Mülheimer Feuerwehr, "wir hatten über 2000 Einsätze, über 20.000 Bäume sind gefallen."

Video starten, abbrechen mit Escape Sturm "Ela" in Essen: 10 Jahre danach Lokalzeit Ruhr. . 27:02 Min. . Verfügbar bis 17.05.2026. WDR. Von Carsten Koch.

Bürger packten in Düsseldorf mit an

In Düsseldorf war die Zerstörung im gesamten Stadtgebiet sichtbar. In Parkanlagen wie dem Hofgarten knickten viele Bäume bei Sturmböen mit bis zu 140 Kilometern pro Stunde einfach um. Nach dem Sturm folgten die Aufräumarbeiten, elf Tage lang waren die Feuerwehr und Soldaten der Bundeswehr im Düsseldorfer Stadtgebiet im Einsatz, aber auch die Bürger packten mit an. "Man hat sehr viel Hilfe durch die Bürger gehabt" , erinnert sich Toni Schul, "auch was die Verpflegung anging, wir haben Wasser bekommen, Kaffee, Süßigkeiten, das war schon bemerkenswert."

Neu gepflantze Bäume sind resistenter gegen Folgen des Klimawandels

Inzwischen, zehn Jahre nach Sturm "Ela", sind in der Landeshauptstadt die Grünanlagen wieder aufgebaut. Drei Millionen Euro spendeten die Düsseldorfer für die Anpflanzung von neuen Bäumen. Insgesamt hat die Stadt 30.000 neue Bäume gepflanzt.

Bäume wie die Esskastanie kommen mit den Belastungen durch den Klimawandel besser zurecht

Ganz bewusst habe man in den Parkanlagen darauf verzichtet, die gleichen Baumarten wie vor dem Sturm anzupflanzen, sagt Doris Törkel, die das Gartenamt der Stadt leitet und den Wiederaufbau mitgestaltet hat, "wir haben Pappeln nicht mehr wieder verwendet, bei der Rosskastanie sind wir mittlerweile auch sehr vorsichtig." Besonders viele alte Pappeln waren bei dem Sturm umgeknickt.

Beschädigte Bäume müssen langfristig gepflegt werden

Stattdessen hat das Gartenamt Bäume angepflanzt, die resistenter gegen die Folgen des Klimawandels sind, zum Beispiel Esskastanien oder Amberbäume. Besonders viel Pflege brauchen die Bäume, die den Sturm zwar überlebt haben, aber stark beschädigt wurden.