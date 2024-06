WEITERE NACHRICHTEN

Ermittlungen nach Explosion in Solingen • In Solingen gehen heute die Ermittlungen weiter, warum es dort gestern eine Explosion gegeben hat, bei der eine Person starb und vier weitere leicht verletzt wurden - darunter ein sieben Jahre altes Mädchen. Augenzeugen hatten einen Mann beobachtet, der sich auffällig verhielt. Der ließ eine Flasche mit einer unbekannten Flüssigkeit fallen, es kam zu einer Verpuffung. In dem betroffenen Haus hatte es vor zwei Jahren eine Razzia im Zusammenhang mit Clankriminalität gegeben.

Julian Assange auf dem Weg nach Australien • Wikileaks-Gründer Assange kann nach jahrelanger Haft in sein Heimatland Australien zurückkehren. Ein US-Gericht auf der westpazifischen Insel Saipan billigte eine Vereinbarung Assanges mit der US -Justiz. Die Richterin erklärte, der 52-Jährige sei nun ein freier Mann. Assange hatte sich zuvor der Verschwörung zur Beschaffung und Weitergabe geheimer US -Dokumente schuldig bekannt. Die Strafe von knapp über fünf Jahren Haft gilt durch seinen Gefängnisaufenthalt in Großbritannien als verbüßt. Assange hatte im Jahr 2010 über Wikileaks hunderttausende als geheim eingestufte Dokumente der US-Armee und von Diplomaten veröffentlicht.

Deutscher Bauerntag in Cottbus • In ganz Deutschland haben Landwirte mit ihren Traktoren Anfang des Jahres den Verkehr lahmgelegt. Auslöser waren Pläne der Ampel-Regierung, die Steuervergünstigungen für Agrarbetriebe zu streichen. Teilweise wurden die Pläne zurückgenommen, gestern sagte die Bundesregierung ein weiteres Entlastungspaket zu. Heute wählen die 500 Delegierten des Deutschen Bauerntags ein neues Präsidium. Bauernpräsident Joachim Rukwied stellt sich zur Wiederwahl für weitere vier Jahre. Dänemark hat gestern als erstes Land der Welt entschieden, eine CO2-Abgabe in der Landwirtschaft einzuführen.

WHO beklagt Bewegungsmangel • Die Weltgesundheitsorganisation sorgt sich, dass sich weltweit die Menschen zu wenig bewegen. Das habe erhebliche Folgen für die Gesundheit und koste viel Geld. In Deutschland gibt es deutlich weniger Bewegungsmuffel als im weltweiten Schnitt. Nur 12 Prozent seien zu wenig aktiv. Die WHO empfiehlt zweieinhalb Stunden moderaten Ausdauersport pro Woche - oder 75 Minuten richtige Anstrengung wie beim Fußball oder Joggen.

Pflegefachkraft klagt gegen das Klinikum Lippe • Das Arbeitsgericht Detmold entscheidet heute über die Klage einer Pflegefachkraft gegen das Klinikum Lippe. Sie klagt, weil Beschwerden über eine zu hohe Arbeitsbelastung und Personalmangel von der Klinikleitung nicht ernst genommen würden. Die Pflegefachkraft fordert, dass es klare Regelungen für sie und ihre Kollegen gibt, wenn durch festgeschriebene Pausenzeiten eine Station unterbesetzt ist. Bislang gibt es keine Urteile zu solchen Fällen, die Entscheidung könnte bundesweit wichtig sein.

20-Jähriger nach Prügelattacke gestorben • Die Trauer in Bad Oeynhausen ist groß. Der 20-jährige, der am vergangenen Sonntag gemeinsam mit einem Freund aus einer zehnköpfigen Gruppe heraus attackiert wurde, ist an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben. Sein Begleiter wurde nur leicht verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Totschlags. Die Mordkommission rief dazu auf, dass sich weitere Zeugen bei der Polizei melden.

DAS WETTER IN NRW

Ein Camper auf den Poller Wiesen in Köln