Julian Assange: Die lange Reise des "Wikileaks"-Gründers

Der ehemalige "Spiegel"-Chefredakteur Georg Mascolo, der bei der Veröffentlichung geheimer Unterlagen mit "Wikileaks" zusammengearbeitet hat, berichtete am Dienstag im WDR ebenfalls von Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit. Es habe von Beginn an einen " Dissens " gegeben mit "Wikileaks" in der Frage, was veröffentlicht werden dürfe, was im öffentlichen Interesse liege und was nicht. "Später hat Wikileaks einen sehr schwierigen, komplizierten, ich würde auch sagen: falschen Weg eingeschlagen “, so Mascolo im "Mittagsecho von WDR5.

Tatsächlich veröffentlichte "Wikileaks" Informationen meist ohne Aufarbeitung, unkuratiert und ohne Überprüfung der Echtheit.

Wie sind die Reaktionen auf Assanges Freilassung?

Der australische Premierminister Anthony Albanese begrüßte die Freilassung von Assange, kritisierte aber, der Fall habe sich zu lange hingezogen. " Wir wollen, dass er nach Australien zurückgebracht wird ", betonte Albanese. Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence nannte die Abmachung einen " Justizirrtum ", Assange hätte die volle Härte des Gesetzes spüren sollen, da er die nationale Sicherheit sowie die des US-Militärs gefährdet hätte.

Baerbock: Froh, dass eine Lösung gefunden wurde

" Wir begrüßen die Freilassung von Julian Assange aus der Haft im Vereinigten Königreich ", schrieb die Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros, Liz Throssell. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte, sie sei " sehr froh, dass dieser Fall, der überall auf der Welt sehr emotional diskutiert wurde und viele Menschen bewegt hat, nun endlich eine Lösung gefunden hat ".

Der Deutsche Journalisten-Verband reagierte " mit Jubel " auf die Nachricht. " Der jahrelange Kampf seiner Angehörigen und vieler internationaler Journalisten- und Menschenrechtsorganisationen war erfolgreich ", erklärte DJV-Bundesvorsitzender Mika Beuster.

Wie geht es jetzt weiter für Julian Asssange?

Assange soll sich am Mittwoch um 9 Uhr Ortszeit (in Deutschland 1 Uhr nachts) vor einem Gericht auf der Pazifikinsel Saipan einfinden, die zu den Nördlichen Marianen gehört, einem Außengebiet der USA im Westpazifik. Der US-Staatsanwaltschaft zufolge soll sich Assange dort schuldig bekennen, geheime US-Verteidigungsdokumente beschafft und weitergegeben zu haben. Er soll dann zu einer Haftstrafe von gut fünf Jahren verurteilt werden, die er bereits verbüßt hat. Wenn der Richter sein Geständnis annimmt, wird Assange nach der Anhörung voraussichtlich nach Australien zurückkehren, erklärten US-Staatsanwälte.