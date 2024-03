Weitere Themen

Raye räumt bei den Brit Awards ab • Die britische Sängerin Raye hat bei den Brit Awards mit Preisen in sechs Kategorien einen Rekord aufgestellt. Bei der Ehrung am Samstagabend in London bekam sie die Trophäen für das beste Album ("My 21st Century Blues"), für den besten Song ("Escapism."), als beste Künstlerin, als beste Neue Künstlerin und als beste R'n'B -Künstlerin überreicht. Im Vorfeld war sie bereits zur Songwriterin des Jahres gekürt worden.

Vorwahl der US-Republikaner in Washington • Kann Nikki Haley bei den Vorwahlen der Republikaner für die Präsidentschaftswahlen nach mehreren Niederlagen doch einen Sieg gegen Donald Trump erzielen? Die bisherigen Vorwahl-Ergebnisse haben gezeigt, dass sie an Orten gut abschnitt, wo viele Demokraten leben. Beobachter gehen davon aus, dass die Vorwahl in Washington heute ihre beste Chance sein könnte.

Verstappen gewinnt Formel-1-Auftakt • Zum Auftakt der neuen Formel-1-Saison hat Weltmeister Max Verstappen direkt wieder ein klares Signal an die Konkurrenz gesendet und sich den Sieg geholt. Der Niederländer feierte in der Wüste von Sakhir in Bahrain einen Start-Ziel-Sieg. Verstappen verwies seinen mexikanischen Teamkollegen Sergio Pérez mit einem Vorsprung von über 20 Sekunden auf den zweiten Platz.

Viel Sonne und frühlingswarm • Am Sonntag scheint bei lockeren oder dünnen Wolken verbreitet die Sonne und es bleibt überwiegend trocken. Vom Selfkant bis zur Eifel fallen die Wolken zeitweise kompakter aus und in der Eifel sind vereinzelt Schauer möglich. Uns erwarten 13 Grad in der Städteregion Aachen und bis 18 Grad am Nordrand des Sauerlandes. Auf den Bergen klettern die Temperaturen auf 10 bis 14 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Nordost.