Nach Wahl in Venezuela: EU erkennt Sieg Maduros nicht an • Nach den USA und mehreren anderen Ländern hat nun auch die Europäische Union erklärt, den Wahlsieg Maduros in Venezuela nicht anzuerkennen. International wächst die Sorge über die Massenverhaftungen und die anhaltende Gewalt in dem Land. Die USA und ein halbes Dutzend lateinamerikanischer Länder haben Oppositionskandidat Edmundo González Urrutia bereits als Sieger anerkannt.

Eskaliert die Lage in Nahost weiter? • Die Furcht vor einer militärischen Eskalation zwischen dem Iran und Israel wächst. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu sieht sein Land in einem " Vielfrontenkrieg gegen Irans Achse des Bösen ". Zugleich warnte er die Führung in Teheran und deren Verbündete vor " jeder Art von Aggression " gegen sein Land. Israel werde reagieren und einen hohen Preis auferlegen, sagte der konservative Politiker. Man sei auf jede Entwicklung vorbereitet. Nach der gezielten Tötung des Hamas-Auslandschefs Ismail Hanija in Teheran hatte der Iran mit massiver Vergeltung gedroht. Die sieben großen westlichen Industrienationen ( G7 ) haben zur Deeskalation in der Region aufgerufen.

Blitzermarathon: Mehr Radarkontrollen • Autofahrerinnen und Autofahrer müssen ab heute bis einschließlich Sonntag mit mehr Radarfallen rechnen: Die Polizei in Deutschland führt laut ADAC in dieser Woche wieder einen Blitzermarathon durch. Vor allem auf unfallträchtigen Streckenabschnitten und in Gebieten mit besonderer Gefährdungslage - zum Beispiel Kitas - sind deutlich mehr Geschwindigkeitskontrollen zu erwarten.

Wieder Gewalt in Großbritannien • Bei antimuslimischen Ausschreitungen haben Randalierer eine weitere Unterkunft für Asylbewerber angegriffen. Diesmal wurde ein Hotel in Tamworth in der Nähe von Birmingham mit Gegenständen beworfen, berichtet Sky News. Bilder zeigen, wie Polizisten im Ort Rotherham den Mob zurückzudrängen. Nach Falschmeldungen über die Identität eines Messerangreifers gibt es seit Tagen in Großbritannien und Nordirland Ausschreitungen von Rechtsextremen. Premierminister Starmer verurteilte die Gewalt - die Einsatzkräfte hätten volle Unterstützung, um gegen Extremisten vorzugehen.

