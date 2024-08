Guten Morgen, NRW!

Zusammengestellt von Dominik Reinle und Nina Giaramita aus dem WDR Newsroom.

THEMA DES TAGES

Abschluss der Olympischen Spiele in Paris • Mit einer großen Schlussfeier gehen heute die Olympischen Spiele zu Ende. Vorher wird es aber noch einmal richtig spannend: Um 13.30 Uhr spielt das deutsche Handball-Team um Gold. Gegner im Finale ist Dänemark.

Um die Abschlussfeier in Paris, die das ZDF ab 20.15 live streamt, gibt es einige Gerüchte. So soll Tom Cruise einen großen Stunt an der Fassade des Stade de France planen und an der symbolischen Übergabe der Olympischen Flagge von Paris nach Los Angeles beteiligt sein; dort finden 2028 die nächsten Sommerspiele statt. Die werden ohne den jetzigen IOC-Präsidenten Thomas Bach stattfinden. Er werde 2025 nicht wieder antreten, sagte Bach am Samstag. Zuvor hatte es Spekulationen über eine dritte Amtszeit gegeben.

Musikalisch begleitet wird das Abschluss-Spektakel voraussichtlich von den französischen Bands Air und Phoenix. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür bisher jedoch nicht. Die Veranstalter hatten lediglich angekündigt, dass die Show eine Dystopie darstellt, in der es keine Olympischen Spiele mehr gibt. Die deutschen Fahnenträger werden die Olympiasieger Laura Lindemann (Mixed-Staffel im Triathlon) und Max Rendschmid (Kayak-Vierer) sein.

WEITERE NACHRICHTEN

In Belgrad nehmen Tausende an einer Kundgebung teil

Große Proteste gegen Lithium-Abbau • In Serbien sind wieder Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen - um gegen den geplanten Abbau von Lithium zu protestieren. Lithium wird unter anderem zum Bau von Elektroautos gebraucht. Die serbische Regierung hat sich kürzlich mit der EU darauf geeinigt, das Leichtmetall abzubauen. Davon würde vor allem auch die Autoindustrie in Deutschland profitieren. Die Menschen in Serbien befürchten, dass durch den Lithium-Abbau das Grundwasser verschmutzt wird.

Luftangriffe auf Kiew • In Kiew hat es in der Nacht offenbar mehrere Explosionen gegeben. Laut Bürgermeister Klitschko seien Luftabwehrsysteme im Einsatz gewesen. Ein Mann und seine vierjährige Tochter sollen getötet worden sein. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat unterdessen nach dem Beginn des Angriffs auf das russische Grenzgebiet Kursk erstmals dazu Stellung genommen: Die Ukraine beweise, dass sie für Gerechtigkeit sorgen könne.

Instagram in Türkei wieder online • Nach der zeitweisen Sperrung von Instagram hat die Türkei den Online-Dienst am Samstagabend wieder freigeschaltet. Der Zugang zu Instagram war in der Türkei seit dem 2. August gesperrt - wegen vager Vorwürfe der Zensur und der Veröffentlichung unzulässiger Inhalte. Zuvor war von staatlicher Seite kritisiert worden, dass der Online-Dienst Beileidsbekundungen zum Tod des islamistischen Hamas-Führers Ismail Hanija gelöscht habe.

Rückgang bei Übergriffen auf Geflüchtete • Bundesweit hat die Polizei im ersten Halbjahr dieses Jahres 519 Übergriffe auf Geflüchtete registriert. Darunter waren gefährliche Körperverletzung, Volksverhetzung und Nötigung, berichtet heute die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf Zahlen der Bundesregierung. Damit gab es deutlich weniger Fälle als im ersten Halbjahr 2023. In dem Zeitraum waren mehr als doppelt so viele Straftaten registriert worden.

Der "Ballermann" soll besetzt werden • Die Proteste gegen den Massentourismus auf Mallorca gehen weiter: Das Kollektiv "Mallorca Platja Tour" hat die Einheimischen aufgerufen, heute von 11 bis 13 Uhr den Strand am Balneario 6 an der Playa de Palma zu besetzen – den "Ballermann". Es ist die dritte Strandbesetzung dieser Art auf der Insel.

Radrennen "Rund um die Kö" • Düsseldorf steht heute ganz im Zeichen des Radsports: Bis in den Abend hinein werden in der Innenstadt 18 verschiedenen Rennen ausgetragen. Die Königsallee ist deshalb für Autos gesperrt - wie sonst nur an Karneval. Ein Highlight ist die Premiere eines Klappradrennens. Zum Rennen gehört auch der Weg zum Klapprad und der Aufbau.

Backgammon-Weltmeisterschaft in Aachen • An diesem Wochenende ist Aachen zum ersten Mal Schauplatz einer Backgammon- WM . Offiziell wurde das Event gestern Abend eröffnet. Es wird mit 200 Teilnehmern aus verschiedenen Ländern gerechnet.

DAS WETTER IN NRW

Sonne satt in NRW