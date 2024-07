Start der Trägerrakete Ariane 6

Erster Flug der Rakete Ariane 6 • Europa kann wieder mit eigenen Raketen ins All fliegen. Die neue Trägerrakete Ariane 6 ist am Abend erfolgreich gestartet. Für Europa geht es dabei um einen eigenen Zugang zum All - zumindest für Satelliten. Die Rakete ist günstiger als ihre Vorgängerin und soll Europas Raumfahrt wettbewerbsfähiger machen. Gut ein Dutzend Länder waren am Bau der Ariane 6 beteiligt, auch Deutschland: Die Oberstufe der Rakete wurde im Bremer Werk des Raumfahrtkonzerns ArianeGroup montiert. Das Ende des Flugs lief nicht nach Plan. Ein Hilfsantrieb stoppte unplanmäßig. Die Daten werden nun ausgewertet. Der Flug wird dennoch als Erfolg gewertet.

Bundeskanzler Olaf Scholz

"Zeitenwende"-Rede von Kanzler Scholz kommt in die Vitrine • Drei Tage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 hat Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) eine Rede gehalten, die als " Zeitenwende " in die Geschichte eingegangen ist. Damals hatte er eine Neuausrichtung der deutschen Politik angekündigt - unter anderem massive Investitionen in die Verteidigung. Das Manuskript dieser Rede kommt nun ins Museum. Das Haus der Geschichte in Bonn wird es in der neuen Dauerausstellung zeigen, die ab Ende nächsten Jahres eröffnet wird. Zu sehen ist dann die Kladde mit dem Manuskript, samt dunklem Einband mit goldenem Bundesadler, in einer Museums-Vitrine.

Nachts parken vor dem Supermarkt • Das Parkplatzproblem könnte sich in Düsseldorf bald etwas entspannen. Ab heute können Autofahrer sich Parkplätze über Nacht buchen. Die Idee: In besten Innenstadtlagen gibt es teils große Parkflächen, die nachts ungenutzt bleiben. Parkhäuser und -plätze von Supermärkten und anderen Geschäften könnten Anwohner nachts für ihre Autos nutzen, gegen Gebühr. Kleinere Versuchsprojekte dazu gab es bereits. Die Stadt Düsseldorf will das Konzept heute vorstellen. Ein Projekt, auf das andere Städte gespannt schauen dürften.

Zweites Urteil im Fall einer Vergewaltigung im Kölner Karneval • Nach einem Vorfall im Kölner Karneval erwartet heute ein Mann sein zweites Urteil vor dem Landgericht Köln. Er soll 2020 eine betrunkene Frau vergewaltigt haben. Der erste Prozess gegen ihn endete mit einem Freispruch. Der Bundesgerichtshof hatte allerdings Zweifel und hob das Urteil auf. Nun droht dem Mann eine Gefängnisstrafe.