Der Grenzgänger-Bär (2022): In Kufstein ist es derzeit nicht so friedlich und still wie in einem beliebten Volkslied besungen. Im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet ist ein Bär unterwegs, der nachweislich drei Schafe getötet hat. Doch reicht das für einen Karrieresprung zum Sommerloch-Tier? In diesem Jahr gibt es so viele aktuelle News-Themen, dass der Bär es schwer haben könnte ...