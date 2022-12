Warten auf den Rettungsdienst: Darum wird vor einem Systemkollaps gewarnt

Probleme mit Bagatell-Fälle

Geht es darum, die Lage zu verbessern, werden immer wieder zwei Punkte genannt: das Verhindern von unnötigen Anrufen bei der 112 sowie bessere Arbeitsbedingungen.

Bei Ersterem kann jeder mithelfen. Denn die 112 ist eigentlich nur für Notrufe gedacht. Da geht es um akute und möglicherweise sogar lebensbedrohliche Notfälle. Konkret: Anzeichen für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, Bewusstlosigkeit oder schwere Verletzungen.

In der Praxis kommt es aber immer wieder vor, dass auch bei nicht so schwerwiegenden Fällen ein Notarzt gerufen wird - zum Teil aus Bequemlichkeit. " Der Rettungsdienst rettet Leben und ist kein Taxi ", sagt Hölters. So sei die Hemmschwelle gesunken, die 112 anzurufen.