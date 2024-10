Die Notaufnahmen von Krankenhäusern sind voll. Das liege auch daran, dass dort viele Menschen Hilfe suchen, die keine medizinischen Notfälle sind. So steht es in der Einleitung zu einem Gesetzesentwurf zur Reform der Notfallversorgung.

Am Mittwoch berät der Bundestag in einer ersten Lesung über diesen Entwurf. Das Ziel ist es, die Notaufnahmen zu entlasten. Sollte es so kommen, wie geplant, könnten allerdings neue Probleme auftreten.

Erst zur Beratung an den Tresen, dann ins Wartezimmer

Was genau ist geplant? Patienten sollen künftig vorsortiert werden. Ablaufen soll das so: An einem Tresen im Krankenhaus sollen die Menschen zu ihrem Leiden befragt werden. Dort soll dann entschieden werden, ob ein Patient in die Notaufnahme des Krankenhauses geschickt wird oder in eine Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung.

In einer Notfallpraxis versorgen Ärzte Patienten, die einen Arzt brauchen und nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten können. Diese Praxen sind meist direkt an ein Krankenhaus angebunden - also im Krankenhaus selbst oder direkt nebenan. In vielen Städten gibt es das schon so. Das soll ausgebaut werden.

Die 116 117 wählen und kürzer warten

Vorsortiert werden soll aber auch an noch an anderer Stelle: am Telefon. Die 116 117 ist der Patientenservice der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Wer diese Nummer wählt, soll künftig über eine sogenannte Akutleitstelle beraten werden.

Dabei geht es dann vor allem auch um die Frage, ob ein Patient ins Krankenhaus geschickt wird, in eine Notfallpraxis oder ob vielleicht auch ein Termin beim Hausarzt reicht. So ein Anruf soll sich auch lohnen. Wer die 116 117 wählt und eine Empfehlung für die Notaufnahme bekommt, soll dort dann bevorzugt behandelt werden - also kürzer warten.

In lebensbedrohlichen Fällen gilt aber weiterhin: sofort den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112 alarmieren.

Wo sollen die Ärzte herkommen, um das umzusetzen?

Wird mit der Reform für Patienten alles besser? Experten aus dem Gesundheitssystem sehen das durchaus kritisch. Denn: Die Medizin hat heute schon ein Personalproblem. Mit der Reform werden zwar Notaufnahmen entlastet, dafür werden aber an anderer Stelle im System mehr Ärzte oder Fachkräfte benötigt, sagen die für Hausärzte in NRW zuständigen Verbände, der Hausärzteverband Nordrhein und der Hausärzteverband Westfalen-Lippe.