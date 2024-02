Nawalnys Witwe will weiter kämpfen

München, 16. Februar 2024: Mit Tränen in den Augen, aber gefasst, trat Julija Nawalnaja vor die 60. Sicherheitskonferenz und forderte - falls sich die Befürchtungen bewahrheiten sollten - Bestrafung für diejenigen, die den Tod ihres Mannes zu verantworten haben. Sie nannte wörtlich den russischen Präsidenten Putin, " sein Umfeld, seine Regierung, seine Freunde ". Sie müssten sich bald verantworten, so Nawalnaja.

Russische Behörden halten Leichnam zurück

Der größte politische Rivale Wladimir Putins ist wohl tot. Nawalnys Mutter Ljudmila reiste umgehend mit ihrem Anwalt zur berüchtigten Strafkolonie "Polarwolf". Ihr wurde verweigert, den Leichnam ihres Sohnes zu sehen. Der 47-Jährige sei nach einem Spaziergang bewusstlos geworden und gestorben, hieß es. Nawalny sollte in dem 1900 Kilometer nordöstlich von Moskau gelegenen Gefängnis eine drei Jahrzehnte dauernde Haftstrafe verbüßen.

Witwe beklagt das Verwischen von Spuren

Bis heute halten sich die russischen Behörden bedeckt bei der Aufklärung der Ursachen für den überraschenden Tod des Oppositionellen. Die Ermittler könnten nicht sagen, wann die Untersuchungen abgeschlossen sein werden. Seine Witwe sagte, man halte den Leichnam zurück, bis keine Spuren des Nervengifts Novitschok mehr nachzuweisen seien.

Beobachter: Nawalny war präsent, sein Tod kein Zufall

Beobachter vermuten, der Todeszeitpunkt sei kein Zufall. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, Putin habe eine klare Botschaft an die Sicherheitskonferenz übermittelt, indem er einen russischen Oppositionellen ermordet habe: "Putin ist eine Gefahr für alle freien Nationen." Die Gründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial, Irina Scherbakowa, fügte hinzu, gerade der Humor Nawalnys, den er noch am Tag vor der Todesnachricht gezeigt habe, mache alles so unglaubwürdig.

Weltweite Trauer, Verhaftungen in Russland

Weltweit trauerten Menschen, gingen auf die Straßen und legten Blumen nieder. In Russland gingen Einsatzkräfte gegen Teilnehmer von Gedenkveranstaltungen vor. Menschenrechtsaktivisten sprachen von mindestens 400 Festnahmen in 36 Städten. Laut Nachrichtenagentur AFP sollen Gerichte mehr als 150 Menschen wegen Verstosses gegen Versammlungsgesetze verurteilt haben. Strafe: bis zu zwei Wochen ins Gefängnis. Auch in NRW gab es am Wochenende Mahnwachen. Für viele war der Putin-Gegner eine Symbolfigur des Widerstands.