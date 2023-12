Rechtsruck in den Niederlanden: Krempelt Geert Wilders jetzt alles um?

Liedeke Morssinkhof ist Journalistin in Utrecht. Wie andere niederländische Großstädte ist Utrecht sozialdemokratisch und grün geprägt. Nachdem das Wahlergebnis bekannt wurde, brachen in der Studentenstadt Proteste aus. Vor allem die muslimischen Bevölkerung der Niederlande ist nach Morssinkhofs Einschätzung in großer Sorge.

"Vielleicht stehen wir am Anfang von etwas, was längere Zeit dauern wird und was immer ein bisschen rechter wird." Liedeke Morssinkhof, niederländische Journalistin

In der aktuellen Folge von "nah dran", besprechen wir mit Liedeke Morssinkhof, was ein möglicher Machtwechsel für die Menschen in den Niederlanden bedeutete, welchen Rückenwind und welchen Widerstand Wilders jetzt erfährt.

