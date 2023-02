Verschüttete im Erdbebengebiet: Von schwierigen Rettungsarbeiten und kleinen Wundern

Besonders heftig hat das Erdbeben die Provinz Hatay nahe der türkisch-syrischen Grenze getroffen. Heute Mittag kam dann eine Nachricht, die angesichts der Katastrophe an ein Wunder grenzt: Über 100 Stunden hatte eine Frau in der Türkei unter den Trümmern ihres Hauses gelegen - und konnte nun nach über 50 Stunden Einsatz gerettet werden.

Nicht aufgeben - pet etmek yok

Rettung der verschütteten Frau gelingt nach mehr als 100 Stunden

Ein Rettungsteam der Hilfsorganisation ISAR aus NRW hat den Einsatz geleitet - über 50 Stunden haben sie um das Leben der Frau gekämpft. " Wir geben nicht auf ", schreibt die Organisation immer wieder auf ihrer Webseite.

WDR-Reporter Jens Eberl war gemeinsam mit dem Rettungsteam in der Nacht von Montag auf Dienstag in die Türkei geflogen und begleitet den Rettungseinsatz in dem Ort Kirikhan. Das Team besteht aus mehr als 40 Menschen: Ärzte, Hundeführerinnen, Bergungsexperten.

Komplizierte Rettung einer Verschütteten

Jens Eberl berichtet aus der Erdbeben-Region Hatay

Jens Eberl berichtet davon, wie die Schwester der Verschütteten nicht von der Unglückststelle gewichen war. Das Rettungsteam konnten bis auf wenige Meter an die verschüttete Frau herankommen und sie mit Wasser versorgen - und den Kontakt zur Schwester herstellen, um die Frau zu beruhigen und ihr Mut zu machen. Doch die Bergung ist gefährlich, denn eine tragende Wand trennt die Helfer lange von der Verschütteten.

Tränen und große Dankbarkeit

Tränen fließen bei der Schwester der Geretteten und bei den Helfern

Als die Bergung dann gelingt, fällt die Schwester den Helferinnen und Helfern um den Hals, bedankt sich minutenlang, Tränen fließen bei allen. Es sind berührende Szenen, die sich abspielen.

"Das war ein magischer Moment. Erst war es ganz ganz leise, die Anspannung war zu spüren. Und als die Frau dann endlich im Krankenwagen lag, überkamen alle die Gefühle. Ich glaube, es gab keinen hier, der nicht Tränen in den Augen hatte." Jens Eberl, WDR-Reporter im türkischen Erdbebengebiet

Die Stunden vorher waren für alle Beteiligten nur schwer zu ertragen - Jens Eberl berichtet von einer insgesamt angespannten Situation in der Stadt. Denn viele Menschen werden noch vermisst, die Infrastruktur ist zusammengebrochen. Menschen streiten sich darum, bei wem die Rettungskräfte als erstes helfen oder um grundlegende Dinge wie Benzin.

Wie Jens Eberl die Stunden vor der Rettung erlebt hat, wie er die Situation in der Provinz Hatay erlebt und welche Unterstützung für die Menschen in der Erdbebenregion jetzt am wichtigsten ist, erzählt er in der neuen Folge des Podcasts "nah dran".