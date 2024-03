Michelin-Sterne: Druck und Leistung in der Spitzengastro

TV-Serien wie "The Bear", "Chef's Table" oder "Kitchen Impossible" geben uns einen Einblick in eine Welt, die vielen von uns wahrscheinlich fern ist: die der Spitzengastronomie. Was dort zu sehen ist: Druck und Stress. Auf der anderen Seite aber auch: Leistung und eine unglaubliche Kreativität.

Michelin Sterne verliehen

Diese Woche wurde die Kreativität der Spitzengastro im echten Leben wieder ausgezeichnet und die Michelin-Sterne für Deutschland in Hamburg verliehen. Das Ergebnis: In Deutschland gibt es jetzt so viele Sterne-Restaurants wie noch nie zuvor. 340 Betriebe dürfen sich die begehrte Plakette ans Restaurant schrauben, zehn Betriebe haben sich sogar die höchste Auszeichnung von drei Sternen erkocht.