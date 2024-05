Anschließend fand die Idee des Ehrentags für Mütter auch international Anhänger. 1923 kam er auch nach Deutschland - auf Initiative des Verbands Deutscher Blumengeschäftsinhaber.

Welche Kritik gibt es am Muttertag?

Mit der Idee, der eigenen Mutter einfach mal "Danke" zu sagen, kann eigentlich jeder etwas anfangen. Trotzdem gibt es auch Kritik an dem Feiertag, der schon in den 1930er Jahren von den Nationalsozialisten zu Propagandazwecken genutzt wurde. So verliehen die Nazis am "Tag der Mutter" fortan das sogenannte Mutterkreuz. Die zweifelhafte Auszeichnung, die im Volksmund auch als "Karnickelorden" verspottet wurde, gab es in Bronze, Silber und Gold. Letzteres für acht oder mehr " erbgesunde " Kinder.

Aber auch heute erachten viele Menschen den Muttertag für aus der Zeit gefallen. So spiegele das klassische Bild von der Mutter als der Person in einer Familie, die sich vorwiegend um die Kinder kümmere nicht mehr die Realität wieder. Dazu komme, dass dieses Rollenklischee der Gleichstellung von Männern und Frauen entgegenwirke. So schlug der Familienforscher Wassilios Fthenakis bereits vergangenes Jahr vor den Muttertag - genau wie den Vatertag - umzuwidmen. Der Muttertag baue Druck auf Frauen auf, die tagsüber keine Zeit hätten, sich um die Kinder zu kümmern, sagte Fthenakis im vergangenen Jahr dem Deutschlandfunk.