ZeitZeichen

" Ehret die Mütter " - diese eingängige Parole ist auf Hunderten Plakaten in Blumengeschäften, Banken, Postämtern und Straßenbahnen zu lesen. Der erste Muttertag am 13. Mai 1923 soll groß gefeiert werden. So will es der "Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber" und dessen umtriebiger Geschäftsführer Rudolf Knauer. Am besten natürlich mit Blumen als Geschenk.

" Denk heute deiner Mutter Güte, bring ihr die frische Maienblüte ", appellieren die Floristen ans kindliche Gewissen. Damit trifft das Vorurteil, der Muttertag sei von der Blumenindustrie erfunden worden, in Deutschland tatsächlich zum Teil zu.