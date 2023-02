Was der Murmeltiertag mit dem Wetter und Westfalen zu tun hat

Am 2. Februar eines jeden Jahres entscheidet ein Murmeltier darüber, ob ein früher Frühling naht oder ob noch wochenlang Winter ansteht. So zumindest der Glaube in den USA, wo der "Groundhog-Day", der Murmeltiertag, gefeiert wird.

" Es geht dabei um eine alte Wetterregel, nach der - sollte das Murmeltier beim Aufsteh'n seinen Schatten sehen - es noch sechs Wochen lang kalt bleiben soll ", erläutert WDR-Meteorologe Jürgen Vogt.

Allerdings: Wirklich zuverlässig ist das Murmeltier als Wetterfrosch nicht. " Man hat die Trefferquote seit 1887 untersucht - und die liegt grob zwischen 30 und 40 Prozent ", so Vogt. Soll heißen: In mehr als zwei Drittel der Fälle liegt der Nager falsch. Wundern tut das Wetter-Experte Vogt nicht: " Ein einzelner Tag kann niemals entscheidend dafür sein, wie das Wetter in der Zukunft wird ."

Regel kommt ursprünglich aus Westfalen

Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Wetterprognose ursprünglich gar nicht von Murmeltieren abgegeben wurde? Denn eigentlich kommt die Regel aus Westfalen. Und es wurden keine Murmeltiere zur Wettervorhersage herangezogen, sondern Dachse.

Ursprünglich geht die Regel auf westfälische Dachse zurück

Deutsche Auswanderer brachten Brauch und Bauernweisheit mit in ihre neue Heimat. Dort waren Dachse allerdings rar - stattdessen gab es Murmeltiere. Die konnte man auch besser beobachten, da sie nicht nachtaktiv sind.