Bauernweisheit aus Deutschland

Eine Jahrhunderte alte Bauern-Regel lautet: "Sonnt sich der Dachs in der Lichtmesswoche, kriecht für vier Wochen er wieder ins Loche." Deutsche Auswanderer bringen Brauch und Bauernweisheit mit in ihre neue Heimat.

In Pennsylvania gibt es allerdings keine Dachse, dafür aber andere Winterschläfer: Murmeltiere. 1886 wird aus der Bauernregel ein Event: Punxsutawneys Bürger wecken das Murmeltier Phil aus dem Winterschlaf und fragen es zum ersten Mal in einer großen Zeremonie nach einer Wetterprognose.

Promotion durch Kinofilm

Weltbekannt wird die Tradition 1993 mit der US -Komödie "Und täglich grüßt das Murmeltier". Darin spielt Bill Murray einen fiesen TV -Meteorologen, der die alljährlichen Berichte über den Murmeltiertag von Punxsutawney haßt. Im Kinofilm bleibt er in einer Zeitschleife hängen: Jeden Morgen bricht für ihn der 2. Februar neu an.

So ähnlich dürften sich auch die Vertreter des örtlichen Murmeltier-Vereins fühlen, die jeweils in den frühen Morgenstunden des 2. Februar den - angeblich immer gleichen, unsterblichen - Punxsutawney Phil auf die Bühne holen. Bis zu 30.000 Besucher verfolgen mittlerweile das Spektakel.

Murmeltier als Touristenmagnet

So genau sollte man die Prognose allerdings nicht nehmen. Lediglich 37 Prozent beträgt die Trefferquote Phils Vorhersagen in den letzten 40 Jahren. Um seinen Job als Wetterfrosch muss er trotzdem nicht fürchten. Er ist längst zum Wirtschaftsfaktor geworden.

Auch Tierschützer haben diese Einnahmequelle nicht zum Versiegen gebracht. Die Tierschutzorganisation Peta fordert zum Beispiel, Phil durch einen Murmeltier-Roboter zu ersetzen - bislang ohne Erfolg.