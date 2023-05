Mühlentag in NRW: Pfingstausflug zu historischen Mühlen

Brauchen Sie noch einen Tipp für einen Pfingstausflug? Allein über 100 Mühlen in NRW beteiligen sich am Pfingsmontag am Deutschen Mühlentag. An diesem besonderen Tag lassen die zahlreichen Wind- und Wasser-, Dampf- und Motormühlen des Landes ihre Flügel und Wasserräder drehen.

Die Mühlenbetreiber setzen die Mahlgänge in Betrieb und gewähren Besuchern einen tieferen Einblick in das Kulturgut Mühle und das alte Müllerhandwerk. Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Alle teilnehmenden Mühlen plus Programmzeiten finden Sie auf unserer interaktiven Karte: