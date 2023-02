Montag und Dienstag erneut Warnstreiks bei der Post

Im aktuellen Tarifstreit mit der Deutschen Post setzt die Gewerkschaft Verdi ihre Warnstreiks fort: Sie ruft die Beschäftigten am Montag und Dienstag bundesweit zu Arbeitsniederlegungen auf. Die Warnstreiks würden sich auf ausgewählte Betriebe aller Arbeitsbereiche erstrecken - Brief- und Paketzentren sowie die Zustellung. In zehn Städten sind Protestkundgebungen geplant.