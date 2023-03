Strom statt Sprit - Tankstellen fordern finanzielle Anreize

Freie Tankstellen sind bereit - mit Einschränkungen

Grundsätzlich spreche nichts dagegen, E-Ladesäulen an allen 14.000 freien Tankstellen in Deutschland zu installieren, sagt Stephan Zieger, Geschäftsführer des Bundesverbands freier Tankstellen (BFT) am Freitag dem WDR . " Unser Problem ist: Wir haben kein ausreichendes Leitungsnetz. " Besonders in ländlichen Gebieten müsse die Infrastruktur erst entstehen - das könne unter Umständen drei bis vier Mal so teuer werden wie die reinen Kosten für die Ladesäulen. Leitungen seien aber nicht Aufgabe der Tankstelleninhaber, sondern der Stromnetzbetreiber.

"Ich baue ja auch keine Raffinerie, wenn ich eine Tankstelle bauen möchte." Stephan Zieger, Bundesverband freier Tankstellen

Erst 80.000 Ladestellen

Im Jahr 2021 hatten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hierzulande erst 355.961 von 2.622.132 neu zugelassenen Pkw einen Elektroantrieb - Tendenz leicht steigend. In ganz Deutschland gibt es aber erst 80.000 öffentliche Ladestellen. Eine Million sollen es bis 2030 werden. Ein ehrgeiziges Ziel.

" E-Mobilität wird nur dann eine Rolle spielen, wenn wir die entsprechende Ladestruktur haben ", sagt Dirk Jansen vom Landesverband NRW des Bunds für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) gegenüber dem WDR . Hier hinke Deutschland " noch Lichtjahre hinter den Notwendigkeiten hinterher ".

Beim Ausbau der Ladestruktur gehe es aber nicht nur darum, an die innerstädtischen Zentren zu denken. Ladesäulen müsse es flächendeckend im Land geben. Hier müssten sich die Tankstellen zunehmend umstellen.