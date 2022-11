Klimaaktivisten mit Präventionshaft ausbremsen?

Bayerisches Gericht schickte Klimaaktivisten in Präventionshaft

Die Proteste der Klimaaktivisten sind spürbar, sie erregen zumindest Aufmerksamkeit für ihre Anliegen. Bayerns Justiz greift dabei hart durch. In Bayern müssen die Aktivisten - anders als in NRW und in anderen Teilen Deutschlands - mit Präventionshaft rechnen. Ein Gericht hat für drei Aktivisten Anfang November eine Woche Gewahrsam verhängt. 14 weitere bleiben bis zum 2. Dezember in Haft - und zwar vorsorglich.

Die Präventionshaft kann in Bayern ein Gericht anordnen, um eine Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit zu verhindern. Zum Beispiel Straßenblockaden. Die Dauer der Haft kann bis zu einem Monat betragen und danach um einen weiteren verlängert werden. Unumstritten ist das aber nicht.