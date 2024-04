Missbrauch durch Priester als Privatsache? Kölner Gericht verschiebt Verfahren

Klagen will sie nun gegen die katholische Kirche, das ist rechtlich noch möglich. Sie will 850.000 Euro Schmerzensgeld vom Erzbistum Köln. Die Verantwortlichen um Kardinal Höffner genehmigten, es zwar, dass der Priester die Kinder in Obhut nimmt. Aber sie kontrollierten nie wieder, wie es ihnen im Haushalt des Priesters ging. Der Täter umging die Auflage, eine Haushälterin einzustellen. "Die hätte bestimmt bemerkt, dass ich gar kein eigenes Bett hatte" , sagt Melanie F. heute.

Erzbistum kann eventuell nicht belangt werden

Doch kurz nach Ostern bekamen sie und ihre Anwälte ein Schreiben vom Gericht. Das Erzbistum könne, anders als in einer anderen Schmerzensgeldklage, in diesem Fall vielleicht gar nicht belangt werden. Der Priester habe doch den Missbrauch an der Pflegetochter als Privatmann begangen und nicht als Geistlicher.

Ihr Anwalt, Eberhard Luetjohann, war entsetzt über das Schreiben. Zumal es sehr kurzfristig vor Prozessbeginn kam, als alle gerade in den Osterferien waren. Ein Priester sei immer im Dienst, sagt er, er könne sich ja auch am Wochenende nicht frei nehme vom Zölibat.

Luetjohann ist außerdem überzeugt, dass der Hans Bernhard Ue. die Kinder nur aufnehmen durfte, weil er Pfarrer war. "Wo sind Kinder besser aufgehoben als bei einem katholischen Priester? Das war damals das Ansehen und die Vorstellung von der katholischen Kirche."

Zweifel an Auslegung des Kölner Landgerichts

Auch der Kirchenrechtler Thomas Schüller hat Zweifel an der Auslegung des Kölner Landgerichts. Theologisch, sagt er dem WDR, sei es so "dass ein Priester immer im Dienst ist, das ist das Besondere am Priesterberuf, dass man 24 Stunden im Dienst ist und sich dementsprechend gemäß dem Weiheversprechen zu verhalten hat." Auch für Schüller ist die Genehmigung durch den Kardinal ein entscheidender Punkt. " Das heißt, es wurde amtlich festgestellt, dass es sich mit seinem Dienst verträgt und dass es nun Teil seines Dienstes ist. "

Außerdem warnt Schüller davor, dass eine solche Rechtsauffassung des Kölner Gerichts Schule machen könnte. "Das würde bedeuten, dass Priester, die ihre priesterlich-seelsorgliche Ausbildung ausnutzen, um Opfer zu finden, dass die zukünftig sagen können: 'Das sexualstrafrechtliche Geschehen war in meinem Privatleben'." Das sei für andere Betroffene, die klagen wollen, fatal.

Erzbistum Köln äußert sich nicht

Die Kirche hat Hans Bernhard Ue. mittlerweile auch vor einem Kirchengericht verurteilt. Er darf den Beruf des Priesters nicht mehr ausüben. Zur Verschiebung des Verfahrens wollte sich das Erzbistum Köln auf WDR-Anfrage nicht äußern.

Melanie F. sagt, ihr Pflegevater sei nur im Urlaub mal privat gewesen. Sonst habe rund um die Uhr das Telefon geklingelt und jemand habe den Herrn Pastor sprechen wollen. Bei der Klage, darauf weist sie hin, gehe es ihr nicht um das viele Geld. Die Kirche müsse sich wieder darauf besinnen, dass sie den Menschen eigentlich helfen soll, statt ihnen Schaden zuzufügen.

