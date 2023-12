Wärmeres Wetter - aber noch Glättegefahr

Auch nachts und morgen früh Glättegefahr, danach Regen

In der Nacht kann es dann auf den Straßen durch gefrierenden Regen wieder gebietsweise glatt werden - die Glättegefahr zieht sich bis in den Morgen. Tagsüber liegen die Temperaturen am Freitag bei 0 bis 8 Grad. Sonne gibt es aber kaum noch, dafür Regen und teilweise auch noch Schnee und Schneeregen.

Am Wochenende wird es wahrscheinlich noch wärmer, aber das Wetter bleibt regnerisch und teilweise gibt es auch stürmische Böen.

Zahlreiche Unfälle am Donnerstagmorgen

Am Donnerstagmorgen sorgten diverse Unfälle für einige Sperrungen und viele Staus mit langen Wartezeiten auf den Autobahnen. Unfälle gab es unter anderem auf der A1 in Höhe der Raststätte Lichtendorf, auf der A46 zwischen Iserlohn-Seilersee und Iserlohn-Zentrum und auf der A46 in Höhe Wichlinghausen. Ob die Unfälle auf die Glätte zurückzuführen sind, ist allerdings noch offen.