Silvesternacht 2015: Gibt es seitdem mehr sexuelle Übergriffe durch Flüchtlinge?

In vielen Fällen sind zudem Tatverdächtige aus muslimisch geprägten Ländern stark überrepräsentiert. Dazu zählen Tatverdächtige aus dem Iran, dem Kosovo, Marokko oder Pakistan.

Das Frauenbild in muslimischen Ländern

Für die türkische Frauenrechtlerin Seyran Ates zeigen diese Zahlen, dass " wir es mit jungen Männern zu tun haben, die aufgewachsen sind mit einem Frauenbild, nach dem Frauen nicht so viel wert sind wie Männer ". Zudem handele es sich oft um Männer, die sexuelle Erfahrungen nur als Gewalt gegen Frauen kennen würden.

Die Frauenrechtlerin Seyran Ates

Für viele der jungen Männer, die so aufgewachsen sind, sei es wie eine Art Schock, wenn sie dann nach Deutschland kommen. " Sie haben gehört, dass in Deutschland alles so frei sei, und denken dann, dass alles, was in ihrem Heimatland reglementiert sei, hier erlaubt ist ", sagt die Rechtsanwältin.

"Und dann greifen sie eben einfach zu, als ob man sich einfach bedienen darf an Frauen." Seyran Ates, türkische Frauenrechtlerin

Rückwärtsbewegung bei Geschlechterrollen

In diesem Zusammenhang dürfe man laut Ates auch nicht die Menschen vergessen, die schon länger in Deutschland leben. Auch bei Muslimen, die in der zweiten, dritten oder vierten Generation in Deutschland sind, könne man teilweise eine Rückwärtsbewegung bei den Geschlechterrollen beobachten.

So sind beispielsweise türkische Tatverdächtige im Vergleich zum Anteil der türkischen Bevölkerung in Deutschland in der Polizeistatistik überrepräsentiert. Das gilt allerdings auch für einige andere, nicht-muslimische Länder wie Bulgarien und Serbien.

Verhältnismäßig viele ausländische Tatverdächtige

Zusammenfassend kann man sagen: Ausländer sind als Tatverdächtige im Deliktbereich "Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und Übergriffe" deutlich überrepräsentiert. Trotzdem muss man die Zahlen differenziert betrachten.

Wichtig in diesem Zusammenhang: Es handelt sich um Verdächtige, nicht um überführte Täter. Laut dem Kriminologen Christian Walburg gibt es Hinweise darauf, dass Menschen dazu tendieren, fremd wirkende Personen eher anzuzeigen, als Menschen, die uns ähnlich sind oder aus einem ähnlichen Umfeld kommen. Auch dieser Aspekt kann eine Statistik beeinflussen.

Auffällig ist zudem, dass überproportional viele Tatverdächtigen aus muslimischen Ländern stammen oder aus Staaten, in denen Krieg herrscht oder bis vor kurzem herrschte. Der Anteil der Flüchtlinge bei den Tatverdächtigen im Bereich "Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und Übergriffe" sinkt hingegen seit einigen Jahren stetig.