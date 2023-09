Welche Lösungsvorschläge gibt es für die Probleme der steigenden Migration?

NRW hält Rekord bei Asylanträgen - Bayern will Obergrenze

In diesem Jahr haben mit 220.116 Personen etwa 77 Prozent mehr Menschen in Deutschland einen Asylantrag gestellt als im Vorjahreszeitraum. Davon wurden allein in NRW mehr als 42.000 gestellt - Rekord bei den Bundesländern.

Kommunen leiden aktuell wieder unter der schieren Anzahl der Geflüchteten.

Bayern folgt mit etwa 31.000. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU ) hat vorgeschlagen, die Zahl der Asylbewerber auf 200.000 pro Jahr zu begrenzen. Der Vorschlag einer " Obergrenze " für Asylbewerber in Deutschland ist nicht neu, der damalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hatte dies schon 2015 gefordert. Selbst Grünen-Chef Omid Nouripour spricht zumindest von einer " Belastungsgrenze ".

Im 12-Punkte-Plan, den die Unions-Fraktion am Freitag im Bundestag vorgestellt hat, wird diese "Obergrenze" nicht erwähnt. In NRW hatte Flüchtlingsministerin Josefine Paul ( Grüne ) im Landtag kürzlich bekräftigt, das Land stehe zu seiner Verantwortung, Menschen, " die vor Krieg, Verfolgung, Terror zu uns fliehen " Schutz zu bieten. Gleichzeitig warnen NRW-Kommunen seit Monaten, es fehle in vielen Fällen schlicht der Platz für die Neuankömmlinge.

Soll helfen, weil:

Aufnahme-Einrichtungen und Sozialsysteme haben auch ihre Grenzen.

Kommunen sind bereits mit Integration der vorhandenen Flüchtlinge überfordert.

Rechtspopulismus, Fremdenfeindlichkeit und Misstrauen gegenüber der Demokratie wachsen.

Wird kritisiert, weil: