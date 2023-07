Kritik am Flüchtlingsabkommen zwischen EU und Tunesien

Zudem sind 150 Millionen Euro Haushaltshilfen für das nordafrikanische Land geplant, das unter einer massiven Staatsverschuldung leidet. Bei einem vorangegangenen Besuch vor gut einem Monat hatten die drei europäischen Politiker außerdem weitere 900 Millionen Euro langfristige Unterstützung über mehrere Jahre in Aussicht gestellt, beispielsweise in Form von Darlehen.

Migrationsforscher sieht Abkommen kritisch

Während die EU-Kommissionspräsidentin das Abkommen als großen Fortschritt anpreist, gibt es auch weniger euphorische Stimmen. Es sei viel zu früh, die Vereinbarung zwischen der EU und Tunesien zu bewerten, sagt unter anderem der Migrationsforscher Gerald Knaus im Interview mit dem Deutschlandfunk. " Wie genau die Zahl der Menschen aus Tunesien, aber auch aus Guinea oder der Elfenbeinküste, die in die Boote steigen in diesem Jahr, reduziert werden soll, das ist mir auch nach dem Lesen dieses Textes noch nicht ganz klar. "

Der Migrationsforscher Gerald Knaus

Dennoch hält er einige der Punkte des Abkommens für sinnvoll. Unter anderem, dass sich die EU in Tunesien im Bereich der erneuerbaren Energien engagieren will, dass die Einreise von Menschen aus Tunesien in die EU mithilfe von Visa erleichtert werden soll oder auch, dass legale Arbeitsmöglichkeiten für Tunesier in der EU geschaffen werden sollen. " Das sind Ansätze, die ergeben Sinn ", so Knaus.

"Die große Sorge ist: Wie geht Tunesien mit den Menschen um, die aus Subsahara-Afrika an die Küste kommen?" Gerald Knaus, Migrationsforscher

Auch Seenotretter kritisieren Deal

Genau diese Bedenken hat auch die gemeinnützige Seenotrettungs-Initiative Sea-Watch. " Da werden mit EU-Geldern weitere Menschenrechtsverletzungen finanziert ", sagt Oliver Kulikowski, Sprecher der Initiative. " Einen ähnlichen Deal hat die EU ja auch mit Libyen, wo immer wieder Menschen gegen ihren Willen unter Gewalt zurückgeschleppt und dann in einem Teufelskreis aus Menschenrechtsverletzungen und erneuten Fluchtversuchen enden. "

Dazu passt die Meldung von Montag, nach der ausgerechnet libysche Grenzschutzbeamte Dutzende Migranten aus der Wüste gerettet haben, nachdem diese mutmaßlich von Sicherheitskräften in Tunesien an der gemeinsamen Landesgrenze ausgesetzt wurden.