Mieten steigen - Olpe und Unna NRW-Spitzenreiter

Stand: 12.12.2022, 16:16 Uhr

Die Preise für Mietangebote ziehen wieder deutlich an - auch in NRW. Dabei gibt es aber deutliche regionale Unterschiede. In den größten Städten des Landes sind die Steigerungen vergleichsweise gering.