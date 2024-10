Ende November oder Anfang Dezember ist es soweit. Dann stellt die Stadt Oberhausen die ersten smarten Straßenlaternen im Stadtgebiet auf. An ihnen können Bürgerinnen und Bürger ihre E-Autos laden. Zuerst sollen zwei Laternen in den Stadtteilen Styrum und Osterfeld umgerüstet werden. Je nachdem, wie die Testphase läuft, könnte das Programm dann ausgeweitet werden. Denn smarte Laternen können noch viel mehr.

Smarte Laternen als Funktionswunder

Die Stadt Oberhausen will zunächst einmal nur die Ladefunktion für E-Autos testen. Andere Städte haben da schon Erfahrungen mit weiteren Funktionen gemacht. In Essen gibt es in der Innenstadt und in Rüttenscheid eine Teststrecke mit 15 Smart Poles. Neben der Ladefunktion haben diese intelligenten Laternen weitere Vorteile.

Durch einen Farbring sieht man schon von weitem, ob die Ladesäule frei ist. Außerdem haben sie integrierte Bildschirme, die zum Beispiel freie Parkplätze in der Nähe anzeigen. Zusätzlich sind die Laternen auch WLAN -Zugangspunkte für Passanten.

Straßenlaternen mit LED-Leuchten in Dortmund, Essen, Bochum

In Bochum haben die Stadtwerke Bochum an vier Standorten ein Pilotprojekt mit Laternen mit LED-Leuchten gestartet. Die Laternen arbeiten mit Sensoren. Die Lichtstärke wird automatisch runtergedimmt, wenn niemand in der Nähe ist. So wird Strom gespart und die Lichtverschmutzung verringert. Unter anderem stehen diese smarten Laternen im Kortumpark.

Was in Bochum noch ein Test ist, wird in Dortmund und Essen schon breiter ausgerollt. Beide Städte wollen in wenigen Jahren alle oder viele Straßenlaternen mit LED-Leuchten umrüsten. Die Stadt Dortmund hat schon die meisten Laternen umgerüstet und kann so die Lichtstärke individuell auf den jeweiligen Standort anpassen.

Die Stadt Essen hat im August den Entschluss gefasst, 14.000 Laternen umzurüsten. Das kostet etwa 3,8 Millionen Euro. Die Stadt schätzt, dass die Straßenlaternen dadurch etwa 41 Prozent weniger Strom verbrauchen. Pro Jahr würden so etwas 600.000 Euro an Stromkosten gespart werden.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 29.10.2024 auch auf WDR2 in der Lokalzeit RheinRuhr.