Mehr als 50 Tote durch Unwetter in Spanien

In NRW bleibt es zunächst grau und regnerisch

In NRW bleibe es hingegen vorerst beim ruhigen Herbstwetter, so Vogt. Die Wetterlage in Südeuropa habe aktuell keinen Einfluss auf Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist es am Mittwoch stark bewölkt, vor allem im Sauerland regnet es. Die Temperaturen liegen bei für die Jahreszeit recht milden 13 bis 16 Grad. In den kommenden Tagen ändert sich wenig in den Prognosen.

Erst am Samstag kühlt es etwas ab. Das Wochenende bleibt abgesehen von Morgennebel und einigen kurzen Schauern recht trocken. Hin und wieder zeigt sich auch die Sonne. Ein Wintereinbruch ist vorerst nicht in Sicht.

Unsere Quellen:

Interview mit WDR-Meteorologe Jürgen Vogt

Nachrichtenagentur dpa

Über dieses Thema berichten wir im WDR am Mittwoch auch im Fernsehen: Aktuelle Stunde, 18.45 Uhr.