Groß wie ein Tennisball: Meteorit trifft Haus

Ein Gesteinsbrocken, groß wie ein Tennisball, der das Dach eines Hauses durchschlägt. Das ist in Elmshorn in Schleswig-Holstein passiert, wie eine Anwohnerin berichtete. Auch ein Sprecher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) bestätigte den Meteoriteneinschlag.

Meteoriten in NRW

Ein solches Ereignis sei sehr selten, sagte der DLR-Experte. In Deutschland war nach DLR-Angaben zuletzt im April 2002 in Bayern in der Nähe von Schloss Neuschwanstein ein Meteorit eingeschlagen. Auch in NRW hat es schon Funde gegeben.