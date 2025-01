Elf Jahre nach umfangreichen Ausgrabungen im Archäologischen Park Xanten ist von der einstigen Grabungsstätte nichts mehr zu sehen. Doch was damals gefunden wurde, sehen die Forscher jetzt in neuem Licht. " Es handelt sich um einen riesigen Gebäudekomplex von fast 2.000 Quadratmetern, mit einer großen Basilika im hinteren Bereich ", erklärt Archäologe Bernhard Rudnick. Dieser Fund sei einmalig in der römischen Architektur.

Schicht für Schicht ins zweite Jahrhundert

So könnte der römische Wohnkomplex ausgesehen haben

Zwischen 2009 und 2014 legten Rudnick und sein Team zahlreiche Fragmente aus der Römerzeit frei. Eine Münze datiert den Komplex auf die zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderts. Funde wie Räucherkelche, Öllämpchen und Blattgold deuten auf rituelle Handlungen hin und liefern neue Erkenntnisse über die Bedeutung von Xanten als Handelszentrum der Römerzeit.

" Das ist ein Gebäude, das man an diesem Ort nicht vermutet hat ", so Rudnick. Heute befindet sich an der Grabungsstelle das Dienstgebäude des Archäologischen Parks Xanten. Hier hat Rudnick sein Büro – genau dort, wo Römer vor über 1.000 Jahren lebten.

" Es ist etwas Besonderes, aus dem Fenster zu schauen und zu wissen, dass vor fast 1.800 Jahren jemand in die gleiche Richtung geblickt hat ", sagt der Wissenschaftler.

Die Bedeutung von "Colonia Ulpia Traiana"

Tonscherben aus den Ausgrabungen im Archäologischen Park Xanten

Die Ausgrabungen und anschließenden Forschungsarbeiten lieferten nicht nur zahlreiche Fundstücke, sondern auch neue Erkenntnisse über Xanten, das damals zur Römerzeit als Colonia Ulpia Traiana bekannt war. " Xanten war ein wichtiger Ort, weil hier der Zwischenhandel über den Rhein bis nach Britannien lief ", erklärt Rudnick.

Ein Blick in die Zukunft der Forschung

Alle Funde wurden dokumentiert und in einer Buchreihe veröffentlicht, die stetig wächst und Antworten auf die Frage geben soll, wie das Leben der Römer vor über 1.000 Jahren aussah. Die Arbeit ist noch lange nicht beendet." Mit neuen Erkenntnissen tauchen neue Fragen auf, und die muss man dann natürlich auch versuchen zu beantworten ", erklärt Rudnick.

