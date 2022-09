Können Likes strafbar sein?

Am 31. Januar 2022 wurden im Landkreis bei Kusel zwei Polizisten bei einer Routinekontrolle erschossen. Schon kurz nach Bekanntwerden der Tat kursierten hämische und verunglimpfende Kommentare, die die Opfer herabgewürdigt und/oder die Tat – also die Tötung der Polizisten – gebilligt oder sogar begrüßt haben. Öffentlich, in den sozialen Medien.