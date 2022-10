Pferd am Sterbebett: Was sich Menschen vor ihrem Tod wünschen

Man wird wohl behaupten können, dass sich niemand gerne mit seiner eigenen Endlichkeit auseinandersetzt. Und dann ist es doch irgendwann soweit. Den Problemen des Alters oder einer Schockdiagnose folgt die Erkenntnis: Ich muss gehen, ich werde sterben - nicht irgendwann, sondern in absehbarer Zeit. Was bedeutet das für Betroffene? Was wünschen sie sich angesichts des Todes? Haben sie überhaupt noch Wünsche?

Pferd am Sterbebett

Für Aufsehen sorgte gerade ein Fall im Hospiz Schwerte. Dort erfüllte eine Enkelin ihrem inzwischen verstorbenen Großvater seinen letzten Wunsch und brachte ihr Pferd mit in das Hospiz, bevor der 73-Jährige verstarb.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Was bewegt Menschen vor dem Tod?

Der auch logistisch nicht so einfach zu erfüllende Wunsch bewegt die Menschen nicht nur in NRW . Viele stellen sich die Frage, was wäre mein eigener letzter Wunsch. Eine Weltreise? Eine Begegnung mit Menschen aus anscheinend längst vergangenen Zeiten? Ein Konzert- oder Theaterbesuch? Oder irgendetwas, was man noch nie erlebt hat?

"Es ist oft das Gefühl, dass Menschen sich von ihrem Sehnsuchtsort nicht richtig verabschiedet haben. Bevor man geht, möchte man dort noch einmal bewusst Abschied nehmen." Sabine Löhr, Hospiz- und Palliativverband NRW

Sabine Löhr

Die Antworten auf diese Fragen sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst. Sabine Löhr, Assistentin des Vorstands und Geschäftsstellenleiterin des Hospiz- und Palliativverbandes NRW, sagte dazu dem WDR : "Es ist oft das Gefühl, dass Menschen sich von ihrem Sehnsuchtsort nicht richtig verabschiedet haben. Bevor man geht, möchte man dort noch einmal bewusst Abschied nehmen."

Das sei die Sehnsucht nach einem inneren Abschied und nach dem Aufleben eines früheren Lebensgefühls, als es den Betroffenen an diesen Orten gesundheitlich noch gut gegangen sei - "ein Gefühl von Glück und Dasein" .

Unerfüllte Wünsche

Andere Menschen wiederum wünschten sich vor dem letzten Gang, dass unerfüllte Wünsche in Erfüllung gingen - etwa eine Reise zu einem Ort, an den man immer hin wollte, aber es nicht geschafft hat. "Viele Menschen möchten unerfüllte Wünsche noch zum Abschluss bringen, selbst dann, wenn es schwierig wird" , sagt Löhr.

Wünschewagen erfüllt letzte Träume

Ideen dieser Art erfüllt zum Beispiel der sogenannte Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Das Ziel: für Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen Traum wahr werden zu lassen. So etwa kam es zu einer Begegnung zwischen der schon mit 20 Jahren an einem Hirntumor erkrankten Franziska und den von ihr so geliebten Delfinen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Andere Beispiele: Ein unheilbar an Krebs erkrankter Mann erneuerte sein Eheversprechen mit seiner Frau an der von ihnen so geliebten Ostsee. Ein anderes Ehepaar kehrte noch einmal an seinen Lieblings-Urlaubsort zurück, wo es so viele gemeinsame glückliche Zeiten verbracht hatte.

Die Liste solcher Wünsche ließe sich beliebig verlängern. Das vielleicht Wichtigste ist womöglich in einer Gesellschaft, die den Tod verdrängt, sich selbst frühzeitig Gedanken darüber zu machen. Erst recht, weil es in dieser Hinsicht keine Klassenunterschiede gibt, gilt doch der Tod seit jeher als der große Gleichmacher.

So unterschiedlich grundsätzlich Menschen sein mögen: Die Hospizversorgung ist für alle kostenfrei, wird von den Krankenkassen mitfinanziert und gefördert, ist aber auch mit Blick auf den Welt-Hospiztag am 8. Oktober auf Spenden angewiesen.