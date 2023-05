Razzia gegen Klimaschützer: Ist die "Letzte Generation" eine kriminelle Vereinigung?

Was sagen die Aktivisten, was die Bundesregierung?

Die "Letzte Generation" erklärte am Mittwoch, der Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung sei völlig absurd. " Müssen wir in Deutschland erst eine Dürre erleben, an Nahrungsmittelknappheit leiden (...), bevor wir verstehen, dass die "Letzte Generation" für unser aller Leben einsteht und dass das nicht kriminell ist? ", fragte ihre Sprecherin Aimée van Baalen.