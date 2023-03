Letzte Generation: Kommt die Blockade mit dem Betonmischer?

Tomatensuppe und Sekundenkleber: Viele Menschen denken bei den beiden Begriffen sofort an die Protestformen der "Letzten Generation", die seit Monaten die Klimabewegung in Deutschland dominieren. Nun sollen die Aktionen offenbar immer größer werden. Am Wochenende beschmierten Aktivisten das Grundgesetz-Denkmal am Bundestag mit einer schwarzen Flüssigkeit und ernteten dafür vor allem eins: Unverständnis und Empörung.

Krisentreffen in Düsseldorf

Krisensitzung der "Letzten Generation" in Düsseldorf

Dennoch macht sich die Gruppe bereit für noch größeren Protest und wirbt dafür um neue Mitglieder, auch in NRW. Vier Interessierte sind zu einem Krisentreffen der "Letzten Generation" am vergangenen Wochenende in Düsseldorf gekommen. Erkannt werden wollen sie nicht. Zu groß ist die Sorge vor möglichen Konsequenzen.

Lisa, Klimaaktivistin der "Letzten Generation"

Geleitet wird das Treffen von Lisa. " Ich bin bei der Letzten Generation, weil ich frustriert darüber bin, dass wir in eine Klimakatastrophe steuern und von Seiten der Politik kaum Maßnahmen ergriffen werden ", sagt sie. Deshalb müsse es bei dem Treffen darum gehen, " ins Handeln zu kommen ". Die 26-Jährige spricht davon, die Protestaktionen auszuweiten, größer zu machen. Was das genau heißt, will sie nicht sagen.

"Dieses Nichts-Tun macht mir Angst vor einer Welt, in der ich nicht leben möchte." Lisa (26), Mitglied der "Letzten Generation"

Christina, Klimaaktivistin der "Letzten Generation"