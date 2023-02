Reul: 10.000 NRW-Polizisten lernen Umgang mit "Klima-Klebern"

Die verpflichtenden Fortbildungen sollen bereits in dieser Woche starten, kündigte NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) am Mittwoch an. Bislang gab es nur wenige Beamte, die landesweit bei Straßenblockaden der "Letzten Generation" im Einsatz waren. Das Ziel besteht darin, die Aktivisten so schnell wie möglich von der Straße zu holen und gleichzeitig das Verletzungsrisiko klein zu halten.