Wegen Klimaaktivisten: Betrieb am Flughafen Köln/Bonn zeitweise eingestellt

Polizeieinsatz auf dem Flughafengelände Köln/Bonn

Die Klima-Initiative "Letzte Generation" hat an mehreren Flughäfen Protestaktionen gestartet. Aktivisten drangen Angaben der Organisation zufolge in orangen Warnwesten auf die Flughäfen Berlin-Brandenburg, Stuttgart, Nürnberg, Köln/Bonn und Karlsruhe ein.

Auf Flugfeld festgeklebt

Klimaaktivisten sind wohl durch ein Loch im Zaun auf das Flughafengelände eingedrungen

Aufgrund eines Polizeieinsatzes war der Flugbetrieb am Flughafen Köln/Bonn zeitweise eingestellt. Dort hatten sich nach Angaben der Polizei zwei Aktivisten der Organisation letzte Generation auf einer Zufahrt zu einer Start- und Landebahn festgeklebt. Die Polizei hatte auch ein Loch im im Zaun festgestellt.

Ein Blick auf die Abflugliste des Flughafens zeigt am Morgen, dass bereits Flüge annulliert wurden, andere Flüge werden als verspätet angezeigt. Langsam läuft der Flugbetrieb in Köln / Bonn wieder an.

Informationen über ausfallende oder verspätete Flüge, finden Sie auch beim Flughafenradar NRW in der WDR aktuell-App.

Vor drei Wochen erst waren Klimaaktivisten durch den Zaun auf das Rollfeld gelangt, hatten sich auf die Fahrbahn geklebt und den Flugverkehr blockiert. Es gab Strafanzeigen gegen die Flughafen-Blockierer wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, gefährlichem Eingriff in den Luftverkehr und Hausfriedensbruch.

Protest mit Folgen - auch in Brandenburg

Auch auf dem Flughafen BER in Brandenburg war am Morgen der Flugverkehr eingestellt worden. Dort hatte die Flughafenpolizei um 5.12 Uhr ein Loch im Zaum bemerkt und anschließend zwei Personen auf dem Flugfeld festgestellt, die sich festgeklebt hatten.

Klimaaktivisten der Letzten Generation hatten bereits in den vergangenen Wochen auf mehreren Flughäfen in Deutschland demonstriert. Ende Juli war der Flugverkehr in Frankfurt am Main daher zeitweise eingestellt worden.

