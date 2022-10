Leck an der Druschba-Pipeline - Wohl keine Sabotage

In Polen ist an einer der beiden Leitungen der Druschba-Pipeline zwischen Russland und Deutschland ein Leck entdeckt worden. "Die Gründe für den Vorfall sind derzeit nicht bekannt, das Pumpen in die beschädigte Leitung wurde sofort gestoppt", teilte der polnische Betreiber Pern am Mittwoch mit. Über die zweite noch intakte Röhre fließt aber weiter Rohöl nach Europa.

Das Leck ist nach polnischen Angaben wohl nicht auf Sabotage zurückzuführen. Ursache sei eher eine unbeabsichtigte Beschädigung, sagte der für die Energie-Infrastruktur zuständige Vertreter Mateusz Berger in einem Telefonat der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Pipeline Druschba (Freundschaft) zählt zu den größten der Welt und liefert russisches Öl in mehrere Länder Mitteleuropas. Sie versorgt auch die Raffinerie Schwedt in Brandenburg., die das Rohöl zu Kraftstoffen und Heizöl verarbeitet. Ihre Rohre verlaufen teils über und teils unter der Erde. Der Schaden war laut Betreiber Pern am Dienstagabend in Zentralpolen festgestellt worden, die zweite Leitung funktioniert normal.