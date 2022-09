Die besten Tipps gegen Lebensmittelverschwendung

Wer nicht nur besser Reste verwerten, sondern auch noch sparen möchte, kann das über die App "Too Good to Go" tun. Supermärkte, Kantinen, Restaurants etc. bieten kurz vor Ladenschluss ihre Lebensmittel billiger an. Man kann sich über die App für deutlich weniger Geld sein Essen kaufen. Was genau man am Ende bekommt, hängt davon ab, was noch übrig ist. Die App "ResQ" hat dasselbe Konzept wie "Too Good to Go", gibt es aber bisher nur in Berlin.